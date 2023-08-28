Під час нічної атаки по Україні росіяни знову застосували ракети виробництва 2023 року, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "5 каналу".
Він зазначив, що застосування росіянами ракет, які щойно зійшли з конвеєра, може свідчити про те, що в них вичерпуються попередні запаси.
"Уламки керованих авіаційних ракет - тих же Х-59 - говорять нам про рік випуску - 2023 рік. Тобто свіжі ракети. І це не лише керовані авіційні ракети, також ракети "Калібр", які знаходили ще кілька місяців тому, теж були марковані доволі таки недавньою датою виробництва. Тоді коли їх знайшли - там буквально місяці два-три, як вони були виготовлені. Вони їх буквально з конвеєра доставляють, значить не так у них все й добре", - сказав Ігнат.
Ігнат підкреслив, що процес виготовлення ракет не є швидким. "Саме тому, мабуть, можна припускати, що противник буде більше уваги зосереджувати на виготовленні ударних БПЛА", - зауважив Ігнат.
Ракетні удари росіян по Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, уночі 28 серпня росіяни завдали удару по Україні ракетами морського та повітряного базування. За даними Повітряних сил, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
В результаті роботи Сил оборони знищено чотири повітряні цілі. Є влучання в цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині, внаслідок якого три людини загинули та п'ять дістали поранення, а одну людину ще розшукують під завалами.
Також внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зруйновані два дачні будинки, ще 5 - понівечені. Зайнялася господарська споруда.
За даними української розвідки, в Росії наразі залишається близько 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує Україну. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив днями, що Росія від початку весни змогла не просто зайнятись накопиченням ракет, а й нарощенням їхнього виробництва. Станом на середину літа цього року противнику вже вдалось виробляти в рази більше ракетного озброєння, ніж у довоєнний період, а в серпні росіяни хочуть випустити загалом 118 ракет "Кинжал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).