У Повітряних силах не виключають, що через повільне виробництво ракет росіяни зосередяться на виготовленні ударних БПЛА.

Під час нічної атаки по Україні росіяни знову застосували ракети виробництва 2023 року, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "5 каналу".

Він зазначив, що застосування росіянами ракет, які щойно зійшли з конвеєра, може свідчити про те, що в них вичерпуються попередні запаси.

"Уламки керованих авіаційних ракет - тих же Х-59 - говорять нам про рік випуску - 2023 рік. Тобто свіжі ракети. І це не лише керовані авіційні ракети, також ракети "Калібр", які знаходили ще кілька місяців тому, теж були марковані доволі таки недавньою датою виробництва. Тоді коли їх знайшли - там буквально місяці два-три, як вони були виготовлені. Вони їх буквально з конвеєра доставляють, значить не так у них все й добре", - сказав Ігнат.

Ігнат підкреслив, що процес виготовлення ракет не є швидким. "Саме тому, мабуть, можна припускати, що противник буде більше уваги зосереджувати на виготовленні ударних БПЛА", - зауважив Ігнат.

Ракетні удари росіян по Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, уночі 28 серпня росіяни завдали удару по Україні ракетами морського та повітряного базування. За даними Повітряних сил, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті роботи Сил оборони знищено чотири повітряні цілі. Є влучання в цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині, внаслідок якого три людини загинули та п'ять дістали поранення, а одну людину ще розшукують під завалами.

Також внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зруйновані два дачні будинки, ще 5 - понівечені. Зайнялася господарська споруда.

За даними української розвідки, в Росії наразі залишається близько 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує Україну. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив днями, що Росія від початку весни змогла не просто зайнятись накопиченням ракет, а й нарощенням їхнього виробництва. Станом на середину літа цього року противнику вже вдалось виробляти в рази більше ракетного озброєння, ніж у довоєнний період, а в серпні росіяни хочуть випустити загалом 118 ракет "Кинжал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

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