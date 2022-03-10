В результаті обстрілу частково зруйновано будівлю та пошкоджено обладнання.

Російські військові обстріляли завод Coca-Cola в Київській області. В результаті частково зруйновано завод і пошкоджено обладнання.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджена Когенераційна установка-комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформації про загиблих або поранених немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові обстріляли завод у Тростянці Сумської області. В результаті удару загинули три людини, в тому числі підліток.

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