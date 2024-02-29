З'являться підрозділи ППО та боротьби з дронами.

Армія США скорочує чисельність особового складу 5% (24 тисячі осіб) і проводить реструктуризацію, щоб мати більше можливостей для ведення наступної великої війни.

Як пише Associated Press, американська армія зіткнулась з нестачею рекрутів, через що не вистачає солдат для заповнення всіх вакансій. Згадане скорочення торкнеться "порожніх" посад, зокрема, пов'язаних з боротьбою з повстанцями. Їх було багато під час воєн в Іраку та Афганістані, але зараз вони не так потрібні. Крім того, близько 3 тисяч осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.

Згідно з планом, буде додано близько 7500 військовослужбовців для виконання інших найважливіших завдань, включно з підрозділами протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками. Також з'являться п'ять нових оперативних груп в усьому світі з розширеними можливостями у сфері кібернетики, розвідки та дальніх ударів.

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Міністр армії США Крістін Вормут сказала, що вона і генерал Ренді Джордж, начальник сухопутних військ, працювали над тим, щоб скоротити саме "порожні" та надлишкові посади. Натомість протягом наступних п'яти років мають залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 тисяч.

"Ми йдемо від боротьби з тероризмом і повстанськими рухами. Ми хочемо бути готовими до великомасштабних бойових операцій", - пояснила Вормут.

Згідно з армійським документом, служба "значно перевантажена", і в ній не вистачає солдатів, щоб заповнити наявні підрозділи.

Загроза Третьої світової війни: що відомо

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що епоха відносного миру та стабільності вже закінчилася.

Кандидат політичних наук Станіслав Желіховськи заявив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року завершилася друга Холодна війна і почалася Третя світова. Вона може тривати або до завершення російсько-української війни, або перекинеться на інші країни.

Як повідомляв УНІАН, ряд європейських політиків і військових виступили із заявами про необхідність підготовки до можливої війни з Росією. У Німеччині переконані, що війна між НАТО і Росією може статися вже через п'ять-вісім років.

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