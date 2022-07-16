Українські спецпризначенці провели успішну операцію з ліквідації російських військових у Білогорівці в Луганській області.
Під час атаки підрозділ "KRAKEN" знищив 60 противників і п'ять одиниць ворожої техніки. Двох окупантів взято в полон.
Перед початком наземної операції захисники завдали кілька ударів по місцях скупчення ворога. Далі відбулися контактні бої безпосередньо в районі перебування росіян.
Залишки російських загарбників 24-ї Новосибірської окремої бригади спецпризначення ГУР РФ покинули позиції.
Війна в Україні: актуальні дані
Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. ЗСУ щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.
На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, у найближчі 72 години ворог посилить обстріли населених пунктів у Донецькій області. Таким чином, йдеться про те, що ЗС РФ вийшли з "оперативної паузи".
Вранці, 16 липня, Генштаб підтвердив, що противник відновив наступ на Вуглегірську ТЕС. Бойові дії тривають.
Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено.
ЗСУ вже знищили у боях з Росією 38 140 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.
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