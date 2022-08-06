Ворог хоче за допомогою Пісків обійти Авдіївку для реалізації подальшого наступу.

В населеному пункт Піски на Донеччині йдуть запеклі бої, але він досі контролюється українськими військовими, попри заяви росіян про захоплення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про наче встановлення росіянами контролю над Пісками.

"Населений пункт Піски контролюються українськими збройними силами…Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжитіо додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснились", - сказав він.

За словами Кириленка, також дуже гаряче і величезна кількість обстрілів на всій лінії фронту.

Таким чином ворог хоче за допомогою населеного пункту Піски обійти Авдіївку для реалізації подальшого наступу.

"Плани ворога відомі, тому додаткові заходи вживаються для його зупинення", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що ворог нищить Авдіївку, де вже немає жодної вцілілої будівлі доволі довгий період часу.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Пісках та Авдіївці на Донбасі - пекло, яке не описати словами.

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