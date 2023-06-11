Він висловив вдячність українським військовим за кожен бій та кожного знищеного окупанта.

Президент України Володимир Зеленський після хороших новин з фронту подякував військовим з оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" та "Таврія". Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зазначив, що він вдячний українським воїнам за цей день.

"Кожній нашій бойовій бригаді, кожному нашому підрозділу. ОСУВи "Хортиця", "Таврія", усі, хто зараз в боях, усі, хто на позиціях, усі, хто допомагає. Я дякую вам. Дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта", - сказав Зеленський.

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Раніше сьогодні, 11 червня, 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила, що населений пункт Благодатне Донецької області було звільнено від російських окупантів.

Згодом 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" УДА заявив про звільнення села Нескучне на Донеччині.

Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. "Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м", - повідомила вона.

Крім того, заявила представниця міністерства, на півдні "є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів". "Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", - заявила Маляр.

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