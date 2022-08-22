За попередніми даними, вже затримано чотирьох осіб.

На тимчасово окупованих територіях України, зокрема, у Мелітополі Запорізької області, діють сили опору. Ворог панічно шукає партизанів, які дуже активізувалися в останні тижні.

Як передає місцевий телеграм-канал "РІА Мелітополь", окупанти з самого ранку в супроводі "поліцейських" вламуються в будинки мелітопольців і викрадають людей.

Відомо, що полювання на партизанів проходить в північній частині міста. За попередніми даними, вже відвезли чотирьох осіб.

Не виключено, що показові затримання рашисти готують до 24 серпня – Дня Незалежності України. Оскільки Росія архаїчна країна – у її керівників всі дії прив'язані до "сакральних" дат " – говориться в повідомленні.

"Спекотна" ніч для окупантів у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, у неділю 21 серпня, партизани в Мелітополі розправилися з окупантом-педофілом, який чіплявся до дітей. Окупанту "підрізали" горло, його госпіталізували.

Також повідомлялося, що в різних районах міста в неділю було чутно вибухи. Відомо про можливе попадання в одну з російських військових баз в районі аеродрому.

За словами мера міста Івана Федорова, росіяни в паніці вивозять з Мелітополя свої сім'ї, оскільки бояться українських партизанів і провокацій РФ на Запорізькій АЕС.

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