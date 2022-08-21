Він відзначив, що їм буде пекельно гаряче щодня, доки вони не підуть з української землі.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у різних районах міста у неділю, 21 серпня, лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву окупантам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - зазначив мер.

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня у місті пролунали потужні вибухи. Іван Федоров повідомляв про можливе попадання в одну з російських військових баз в районі аеродрому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Федоров повідомив, що у Мелітополі партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей.

Раніше мер повідомляв, що російські загарбники мінують теплоцентралі та котельні в Мелітополі, щоб звинуватити Україну та її армію у зриві опалювального сезону.

Крім того, Федоров вважає, що загарбники хочуть використати мирних мешканців міста як "щит", за яким можна ховатися від наступу Збройних сил України.

Також повідомлялося, що росіяни у паніці вивозять з Мелітополя свої сім’ї, оскільки бояться українських партизанів та провокацій РФ на Запорізькій АЕС.

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