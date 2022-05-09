Російські військові намагалися здійснити прорив через міст, який був воротами евакуації.

У Маріуполі після виїзду евакуаційної колони ООН за межі Донецької області окупанти вчергове почали штурм "Азовсталі".

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало. Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою", - зазначив він.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Попри евакуацію мирного населення, окупанти почали штурмувати "Азовсталь". 5 травня вони вже третю добу проводили активний штурм, "вибити" їх не вдалося.

Станом на 6 травня з Маріуполя врятували вже майже 500 людей, почалась нова евакуація з "Азовсталі". У цей де день окупанти підбили авто для евакуації цивільних з заводу, є загиблий та поранені. Згодом "Азов" показав наслідки обстрілу евакуаційної автівки.

7 травня захисники Маріуполя вийшли до військових РФ з білим прапором, щоб евакуювати цивільних. Також стало відомо, що вчорашня евакуація мирного населення з "Азовсталі" коштувала життя 3 захисникам, ще 6 – поранені.

Того ж дня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" у Маріуполі евакуйовано. За словами Верещук, цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

8 травня з заводу "Азовсталь" та Маріуполя врятовано ще 173 людини.