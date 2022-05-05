Російські окупанти вже третю добу, як прорвались на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Їх не вибили, загарбники досі там.

Російські окупанти досі перебувають на території "Азовсталі" в Маріуполі. Там точаться запеклі бої.

Нагадаємо, що перед цим з'явилася інформація про те, що нібито українські військові вибили окупантів з заводу.

Цю інформацію заперечив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

'Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (росіяни – ред..) на заводі. Ідуть важкі бої", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська 4 травня ввійшли на територію "Азовсталі", але були вибиті нашими захисниками. Однак він одразу додав, що цю інформацію влада ще уточнює. Було відомо лише, що на території тривають бої, але рівень їх просування – встановлювали.

Також сьогодні в "Азові" оприлюднили звернення і повідомили, що окупанти порушили обіцянку щодо перемир'я та не дозволили евакуюватись цивільним.

Новий штурм "Азовсталі"

Російські окупанти почали штурм заводу 3 травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Українські захисники пообіцяли зробити все можливе, щоб відбити атаку. Однак з тих пір вони не виходили на зв'язок. Пізніше зв'язок з українськими захисниками був відновлений.

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