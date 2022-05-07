Росіяни підло обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі"

Під час вчорашньої евакуації мирного населення з заводу "Азовсталь" від ворожих обстрілів загинули три українські захисники. Ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомили "УП" у командуванні полку "Азов".

"Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА",– йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня окупанти порушили домовленості про припинення вогню в Маріуполі для евакуації мирного населення з "Азовсталі" і підбили автомобіль для транспортування цивільних з території заводу.

За даними полку, росіяни вдарили по евакуаційному авто з протитанкового ракетного комплексу.

Маріуполь перебуває в облозі з перших днів повномасштабного вторгнення. У місті досі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів, а також захисники з полку "Азов" і морські піхотинці. Внаслідок обстрілів пошкоджено 90% інфраструктури міста.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

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