Під час вчорашньої евакуації мирного населення з заводу "Азовсталь" від ворожих обстрілів загинули три українські захисники. Ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомили "УП" у командуванні полку "Азов".
"Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА",– йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня окупанти порушили домовленості про припинення вогню в Маріуполі для евакуації мирного населення з "Азовсталі" і підбили автомобіль для транспортування цивільних з території заводу.
За даними полку, росіяни вдарили по евакуаційному авто з протитанкового ракетного комплексу.
Маріуполь перебуває в облозі з перших днів повномасштабного вторгнення. У місті досі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів, а також захисники з полку "Азов" і морські піхотинці. Внаслідок обстрілів пошкоджено 90% інфраструктури міста.
За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.