Захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Вони це зробили, щоб провести евакуацію цивільних.
Про це повідомляється на сторінці полку "Азов" у Telegram.
Зазначається, що це було зроблено для евакуації цивільних.
"З деяких інтернет джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.
В полку пояснили, що й цього разу для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" обидві групи використовували такі стяги.
В "Азові" зауважили, що така процедура проводиться вже вчетверте.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, хто залучений для порятунку українських військових із "Азовсталі".