Така процедура проводиться вже вчетверте.

Захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Вони це зробили, щоб провести евакуацію цивільних.

Про це повідомляється на сторінці полку "Азов" у Telegram.

Зазначається, що це було зроблено для евакуації цивільних.

"З деяких інтернет джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.

В полку пояснили, що й цього разу для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" обидві групи використовували такі стяги.

В "Азові" зауважили, що така процедура проводиться вже вчетверте.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, хто залучений для порятунку українських військових із "Азовсталі".

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