Інформація про знищення Україною флагмана Чорноморського флоту РФ спричинила катастрофічні наслідки путінського режиму.

Значного суспільного резонансу в Криму набула інформація щодо знищення Україною ракетного крейсера "Москва". Через це у місцевих зароджується недовіра до інформації російських ЗМІ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 17 квітня щодо російського вторгнення.

За інформацією українських військових, на окупованому Росією Кримському півострові у людей поступово зникають ілюзії щодо держави-агресорки. Особливо після того, як їх флагман чорноморського флоту пішов на дно.

"Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник очільника ОП Михайло Подоляк повідомив, що на території окупованої частини Донбасу місцеве населення перестає вірити у міф про те, що Росія їх визволить. Цьому сприяє те, що держава-агресорка продовжує примусово мобілізовувати місцевих, зокрема й 17-річних хлопців.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що у крейсер "Москва" потрапили українські ракети "Нептун", і на борту сталася пожежа. Пізніше корабель затонув, його капітан Антон Купрін загинув.

Попри твердження Росії, буцімто на "Москві" спалахнула пожежа, унаслідок якої й стався вибух боєприпасів і, в кінцевому підсумку, крейсер пішов на дно, у США все ж пізніше підтвердили, що саме українські ракети вдарили по російському судну.

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