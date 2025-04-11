Німецький міністр пообіцяв зробити так, щоб Україна отримувала перевагу від спільної військової підтримки союзників.

Мир в Україні здається недосяжним у найближчому майбутньому. Таку думку висловив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на пресконференції в рамках Рамштайну.

Пісторіус пообіцяв зробити так, щоб Україна отримувала й надалі перевагу від спільної військової підтримки союзників. "Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми в цьому підтримаємо її", - заявив Пісторіус.

Крім того, як пише Бі-бі-сі, міністр оборони України Рустем Умеров і Пісторіус підтвердили, що глава Пентагону Піт Гегсет по відеозв'язку брав участь у засіданні Рамштайна.

Відео дня

Пісторіус пояснив чому Гегсет фізично не був присутній на засіданні.

"Це не питання пріоритетів, а питання розкладу. Він щойно повернувся з турне світом, яке тривало кілька днів", - сказав він, додавши, що цього разу були й інші відсутні міністри через розбіжність графіків.

"Важливим є те, що Гегсет взяв участь і звернувся до аудиторії з цікавими та коректними оцінками, щодо того, що європейці роблять протягом цього року і робили раніше", - зазначив Пісторіус.

Засідання Рамштайн

Сьогодні у Брюсселі відбувається засідання у форматі Рамштайн. Раніше повідомлялося, що від США на ньому ніхто не буде присутній. У такому разі це було б перше засідання без представників США. Але напередодні зустрічі стало відомо, що очільник Пентагону все таки візьме участь через відеозв'язок.

Водночас Зеленський повідомив про очікування від засідання у форматі "Рамштайн"."Наш пріоритет - ППО, і дуже важливо, щоб партнери нас почули", - зазначив Зеленський.

На його переконання, партнери можуть у цьому допомогти, а також активізувати реалізацію всіх домовленостей, досягнутих раніше.

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