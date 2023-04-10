За його словами, від фактичного полону персонал міністерства врятувало відхилення від безпекового протоколу.

Міністр оборони Олексій Резніков зізнався, що міг би потрапити у полон, якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ діяв за визначеним протоколом безпеки.

Як зазначив міністр у подкасті УП, захищений командний пункт МОУ, куди міністр мав би їхати зі своєю командою, знаходився у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді в тому числі масованої висадки десанту.

"ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні. Тому ми просто розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві. Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці і могли працювати", - зазначив Резніков.

Що ще розповів Резніков

У перші години повномасштабного вторгнення Росії будівля Міністерства оборони України перетворилася на укріплену бойову позицію. При цьому вище військове командування зберігало звичайний для себе спокій.

Кабінет головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного перетворився на штаб управління обороною. Туди надходили доповіді з місць, де почалися бої, а в зворотному напрямку йшли команди і розпорядження.

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