Збільшення точності свідчить про те, що КНДР успішно використовує досвід, набутий на війні в Україні для вдосконалення своєї зброї.

Північнокорейські балістичні ракети, якими російські війська гатили по Україні з кінця грудня, були набагато точнішими, порівняно з тими, що використовувалися для ударів раніше.

Про поліпшення точності північнокорейських ракет повідомили Reuters високопоставлені українські джерела. Збільшення точності до 50-100 м від передбачуваної цілі свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій, повідомили джерела.

Військове джерело описало помітне поліпшення точності більш ніж 20 північнокорейських балістичних ракет, які вдарили по Україні за останні кілька тижнів.

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Експерт з озброєнь в Інституті політичних досліджень Асан в Сеулі Янг Ук, сказав, що поліпшення ракетних можливостей КНДР розширює її потенціал погрожувати Південній Кореї, Японії та США або продавати модернізовану зброю "невдалим" державам або збройним групам.

"Це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі", - прокоментував Янг Ук.

"До свого втручання в Україні ця довго ізольована країна ніколи не випробовувала нову зброю в бойових діях", - додало видання.

"Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від клієнтів, тобто російської армії, у них більше досвіду у виробництві більш надійних ракет", - пояснив Янг Ук, але додав, що поки що незрозуміло, які модифікації внесла Північна Корея у свої ракети.

Українське військове джерело сказало, що аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет, хоча уламків для аналізу залишилося дуже мало. Джерело припустило, що два можливих пояснення полягають у тому, що ракети оснащені кращими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

За словами Янга, інші фактори, які можуть підвищити точність, включають кращу інформацію про ціль, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і поліпшення, засновані на даних і досвіді, які північнокорейські вчені зібрали під час війни.

Раніше північнокорейські ракети мали точність 1-3 км, але найостанніша мала точність від 50 до 100 м, сказало військове джерело видання в Києві, уперше розкривши оцінку, яка раніше не повідомлялася. При цьому воно не розповіло, що було метою, звідки були запущені ракети або дати атак, пославшись на військову таємницю.

Північнокорейські ракети

РФ почала запускати північнокорейські балістичні ракетималої дальності К-23, К-23А і К-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100 ракет. За даними України, РФ також отримала мільйони артилерійських снарядів і тисячі солдатів із Пхеньяна для підтримки своїх військових зусиль.

Хоча ці балістичні ракети становлять лише малу частину ракетних ударів РФ, вони несуть велику боєголовку вагою до тонни і мають дальність польоту до 800 км.

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