Кремлівські пропагандисти звинуватили в атаці ЗСУ, але ситуація може виявитися, як у випадку з терактом в Оленівці.

По Донецькій виправній колонії № 124 було завдано удару. В установі утримувалися українські військовополонені, як і у випадку з терактом в Оленівці. Кремлівські пропагандисти поспішили звинуватити у всьому ЗСУ.

Інформація надійшла від провладних російських ЗМІ, підтверджень від української сторони поки не було.

Пропагандисти повідомили, що в результаті бомбардування є постраждалі. Інформації про жертви немає. Скільки саме військовополонених утримувалося в Донецькій виправній колонії № 124 на момент удару, точно невідомо.

Наголошуємо, ЗСУ неодноразово підтверджували, що не обстрілюють цивільні об'єкти і завжди враховують супутній збиток при бомбардуванні військових ворожих цілей. Найближчим часом Генштаб Збройних сил України або інші офіційні особи повинні прокоментувати повідомлення російських пропагандистів.

Теракт в Оленівці: основні подробиці

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня прогримів вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву поставок зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК — Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомили, що немає підстав довіряти спискам загиблих, які росіяни опублікували в інтернеті. Однак, за даними ССО "Азов", вони частково підтвердилися.

У ГУР також розповіли, що Росія не збиралася обмінювати військовополонених, убитих в Оленівці. Окупанти катували українських захисників у виправній установі з метою зламати їх морально-психологічні якості.

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