Точного переліку жертв поки немає.

Списки українських захисників, які загинули в результаті підриву колонії в Оленівці, частково підтвердилися. Однак повного і точного переліку жертв поки немає.

Такою інформацією поділився колишній командир ССО "Азов" Максим Жорін у коментарі "Суспільному".

"Є часткові списки, які виклали публічно, на даний момент вони частково підтверджуються. Але також можна вже зі впевненістю сказати, що вони не повні… Зараз, на жаль, у нас немає чітких списків загиблих та поранених. Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення [бійців] додому, які просто зараз перебувають у такому підвішеному стані. Але Росія не надає жодних офіційних списків", — повідомив Жорін.

За словами колишнього командира "Азова", переміщення військовополонених відбулося незадовго до підриву. Він отримав підтвердження переведення українських захисників.

"Швидше за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був "приліт" точно. Зараз навіть за аерокосмічними знімками дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" і роботи артилерії на території немає. За руйнуванням приміщення видно було, що воно було підірвано зсередини", — додав Жорін.

Теракт в Оленівці: основні подробиці

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня прогримів вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву поставок зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК — Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомили, що немає підстав довіряти спискам загиблих, які росіяни опублікували в інтернеті.

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