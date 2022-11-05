Зокрема, йдеться про необхідність отримання Україною американських танків Abrams і німецьких танків Leopard, німецьких бойових машин піхоти Marder та більшої кількості артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав головні чотири складові української делегації для "переговорів" з Російською Федерацією.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Єдина можлива делегація для "переговорів" із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України", - наголосив Подоляк.

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Нагадаємо, Україна ще не отримувала від США танки Abrams, а від Німеччини - танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.

Озброєння для України

Президент Володимир Зеленський просить США надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і авіацію.

За словами Зеленського, питання протиповітряної і протиракетної оборони є найактуальнішими для України, бо з 10 жовтня Росія запустила проти України 400 дронів-камікадзе іранського виробництва, а з 24 лютого - тисячі російських ракет.

Допомога США

США регулярно виділяють нашій країні фінансову та військову допомогу. Так, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділили на допомогу Україні понад $25 млрд. Нещодавно, 15 жовтня, глава Білого дому оголосив про нову військову допомогу для ЗСУ на суму $725 млн.

Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, стільки, скільки це буде потрібно. Він наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі.

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