Радник керівника ОП наголосив, що у Європі мають розуміти, що Україна не піде на умови 2014-2015 років, тому що для України - "це смерті подібне".

Для України неможливо закінчити війну, підписавши сьогодні мирну угоду на умовах Росії.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяви деяких лідерів про необхідність підписання мирної угоди з РФ зараз.

Він наголосив, що Росія продовжить захоплювати території навіть після теоритичного підписання такої угоди.

"Тому, безумовно, закінчити війну, підписавши сьогодні мирну угоду на умовах Росії, неможливо для України. Це значить, що ми поставимо крапку у державності України у найближчому майбутньому. Тобто рік-два-три і ми отримаємо ще більш масштабну війну у такому випадку", - пояснив Подоляк.

За його словами, будь-яка війна закінчується мирною угодою або юридичною фіксацією підсумків війни.

"Так ось, ми хочемо зафіксувати підсумки війни, які будуть вигідні Україні... Це означає територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах України..., програш Росії. Це дві принципові позиції. А третя - не можна щось проговорювати з Україною та висувати мирні ініціативи..., тому що це Україна сьогодні воює та платить за цю війну життям своїх громадян", - підкреслив радник керівника ОП.

Подоляк зазначив, що у Європі мають розуміти, що Україна не піде на умови 2014-2015 років, тому що для України - "це смерті подібне".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Подоляк заявив, що Євросоюз без пояснень послабив шостий пакетсанкцій проти Росії.

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