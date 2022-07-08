Подоляк нагадав про недавні успішні удари ЗСУ.

У війні з Росією вже почався певний переломний момент - тільки за останній тиждень ЗСУ знищили 16 ворожих позицій з російськими казармами та складами з боєприпасами.

Про це сказав 24 каналу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Оперативну паузу, яку вирішив взяти ворог, Подоляк пов'язує зі значними втратами в його живій силі, техніці та боєкомплектах. Логістика у росіян налагоджена погано, додає він, тому вони намагаються провести передислокацію і поповнити силу і техніку.

"Тому, неодмінно, певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця і центри оперативного управління армійськими структурами", - запевнив представник ОП.

За словами Подоляка, для перелому важлива кількість зброї на лінії фронту. Воно здатне змінювати стан справ там.

"Все це потрібно для того, щоб правильно будувати війну", - пояснив він.

Радник глави ОП також розповів про панічні настрої у ворога - росіяни деморалізовані через їх "масову утилізацію".

Та й наші партнери розуміють, що паритет далекобійної зброї і артилерії дозволить нам ефективно деблокувати українські території, додав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом міністра оборони Олексія Рєзнікова, війна з Росією може завершитися за одним з трьох сценаріїв.