Один з них передбачає розпад Росії.

Є три можливих сценарії завершення війни з Росією, Україна не зможе змагатися з агресором за принципом "м'ясорубка на м'ясорубку" - його нині застосовує ворог.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у ході конференції Forbes "Будуємо разом".

Сценарії завершення війни від Резнікова:

чергова серія "жестів доброї волі" росіян, як це було на півночі України та острові Зміїний. Сценарій передбачає вихід України на кордони до 24 лютого, а далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння міжнародних партнерів;

поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї. "Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", - наголосив міністр.

"парад суверенітетів" у Росії та розпад країни. "Це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя", - уточнив Резніков.

За словами очільника Міноборони, для формування гарантій безпеки Україні варто рухатися за принципом створення нових оборонних альянсів.

"Ми бачимо, що дякуючи "Брекзіту" Великобританія не звʼязана позиціями різних членів Євросоюзу. У нас фантастичні стосунки з країнами Балтії, я аплодую нашим відносинам з Польщею, ще нещодавно нам казали, що участь України у проєкті "Триморʼя" неможлива, зараз це стало реальністю", - сказав Резніков.

Раніше в американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська ініціювали оперативну паузу для відновлення боєздатності.

Як прогнозує радник глави ОП Олексій Арестович, війна з РФ може завершитися за 2,5 роки, а безпосередньо бойові дії - раніше.