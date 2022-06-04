Радник голови ОП вважає, що для досягнення своєї мети російський диктатор застосує всі наявні ресурси.

Будь-які перемовини про мир в Україні за її спиною неприйнятні, оскільки за спиною нашої країни понад 100 днів війни повномасштабної війни з "другою армією світу".

Про це в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Сьогодні було б дивно вважати, що за спиною України, яка вже понад 100 днів спокійно собі воює з великою, потужною, як ще вчора казали, Росією... Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав. Адже ми довели свою, м'яко кажучи, здатність воювати в повному обсязі навіть з такою країною, яка себе вважає імперією", – сказав він.

Подоляк наголосив, що за спиною президента Володимира Зеленського також неможливо вести якісь перемовини з РФ про Україну, оскільки "він дуже жорстка людина і скаже все в очі будь-кому".

Він також прокоментував телефонні дзвінки президентові РФ Володимирові Путіну від західних політиків, що активізувались останнім часом. Подоляк наголосив, що більшість цих політиків втомилась від війни в Україні та хочуть закінчити її за будь-яку ціну. Однак радник очільника ОП наголосив, що Україна не дозволить пожертвувати своїми інтересами.

"Вони наче роблять якісь кроки і таким чином самі себе заспокоюють. "Дивіться, ми подзвонили Путіну, про щось з ним поговорили, тобто вже внесли якусь там допомогу Україні", але це не так. З Путіним розмовляти нема сенсу, бо в нього знищення державності України – це ключове і принципове питання", – заявив він.

На його переконання, для досягнення своєї мети Путін витратить будь-яку кількість ресурсів. Саме тому розмови з російським диктатором можливі тільки з позиції сили.

"Тому нехай західні лідери собі проводять розмови. А ми будемо доводити в новому форматі, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія. І ми це доведемо обов'язково", – наголосив він.

Раніше Подоляк розповів, що переговори між українською та російською делегаціями на паузі, тому що Росія робить ставку на військове вирішення питання на сході України.

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