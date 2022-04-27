Радник керівника ОП зазначив, що дуже погані новини для Росії з приводу її вимоги про "повну демілітаризацію" України.

Розширено номенклатуру зброї, яка постачатиметься в Україну.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Коментуючи зустріч 40 міністрів оборони з країн НАТО і партнерів Альянсу, яка відбулася на авіабазі "Рамштайн", і на якій обговорювали надання підтримки Україні, Подоляк зробив висновок про "дуже погані новини для РФ".

"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї - Україна суттєво посилюється", - написав він.

Раніше Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.

До центру управління, поряд із персоналом США, входять співробітники з 15 інших країн.

Цей центр управління також керуватиме мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині раніше у вівторок на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Нова група союзників збиратиметься регулярно раз на місяць, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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