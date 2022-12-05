Окупанти продовжують вивезення в Росію запасів сільгосппродукції.

У Херсонській області почастішали випадки пограбувань російськими окупантами приватних будинків у населених пунктах уздовж лівого берега Дніпра.

Крім того, у зв'язку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook щодо оперативної ситуації станом на 18:00.

"Почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області", - розповіли у Генштабі.

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Наголошується, що підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України.

"Так, в місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках", - йдеться у повідомленні.

У селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивозити запаси сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств до Росії.

Ситуація в Херсонській області

Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

За даними Генштабу, 1 грудня росіяни вивели окремі підрозділи з Олешок, а 3 грудня звідти вивезли всіх колаборантів з родинами.

За оцінкою аналітиків ISW, ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян з утримання своїх оборонних позиції на окупованій частині Херсонщини.

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