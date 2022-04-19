Він зазначив, що відновити постачання води, електроенергії в деяких районах міста через обстріли дуже важко.

Ситуація у Лисичанську (Луганська область) загострюється, тому потрібно евакуюватися, поки є така можливість.

Про це голова військово-цивільної адміністрації міста Лисичанська Олександр Заїка сказав у відеозверненні в Telegram.

"Ситуація загострюється. Поки є така можливість - евакуюйтесь. Дуже важка та напружена ситуація, що буде там через 5-10 хвилин - ніхто не знає. Я вас закликаю, я вас умоляю - потрібно евакуюватись", - наголосив він.

За його словами, українські збройні сили роблять все можливе, щоб оборонити місто. При цьому він зазначив, що відновити постачання води, електроенергії в деяких районах міста через обстріли дуже важко. "Я розумію, що немає світла, немає води в декількох районах, але, нажаль, зробити це стає все важче, тому закликаю вас: виїжджайте до безпечних районів, поки є така можливість", - сказав голова Лисичанської ВЦА.

Нагадаємо, сьогодні з Луганщини попри відсутність коридорів вдалося евакуювати майже півсотні мешканців.

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