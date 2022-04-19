Всі поліцейські на момент події були при виконанні обов'язків.

У місті Лисичанськ Луганської області під час оперативних заходів загинув співробітник поліції, поранені ще двоє.

Про це повыдомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що 18 квітня в Лисичанську під час вилучення представниками територіальної оборони спільно зі співробітниками Головного управління Нацполіції в Луганській області гранати у громадянина України 1980 року народження, останній кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.

"В результаті смертельне поранення отримав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції. Ще двоє поліцейських поранені. У першого - множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого - вогнепальне осколкове поранення обличчя", - розповів Гайдай.

За його даними, наразі проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання чоловіка.

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