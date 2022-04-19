10 сєвєродончан та 38 лисичан вже евакуйовані.

Майже 50 жителів Сєвєродонецька та Лисичанська прямують до безпечних регіонів України.

Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Непроста безпекова ситуація, але життя кожного врятованого варте зусиль. 10 сєвєродончан та 38 лисичан вже евакуйовані. Вони прямують до інших областей – туди, де безпечно. Сьогодні вивеземо всіх бажаючих – шукаємо у найвіддаленіших бомбосховищах, інформуємо людей про можливість безпечно та безоплатно виїхати, дізнаємось про одиноких літніх людей, допомагаємо їм. Але трапляються й складні випадки, коли не хочуть покидати підвал батьки з дітьми шкільного віку. Вмовляємо, пояснюємо, що дитина повинна якнайскоріше відновити навчання. Поступово вдається" – наголосив Гайдай.

Голова ОВА вкотре закликав мешканців за можливості евакуюватися. "Хоча би заради дітей", - додав він.

Нагадаємо, на 19 квітня призначено два евакуаційні поїзди з Донбасу, а от погоджених гуманітарних коридорів не буде.

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