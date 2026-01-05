Росіянин з села Холол, Воронезької області, пробув лише 10 днів на передовій й під час свого першого виходу здався в полон ЗСУ.

Військовослужбовець російської армії Дмитро Гуровський, який потрапив у полон до штурмовиків 4-го штурмового батальйону 92 ОШБр на Куп’янському напрямку, провівши лише 10 днів на фронті, розповів в інтерв'ю 92 окремій штурмовій бригаді імені Івана Сірка на YouTube-каналі, чому вирішив піти воювати.

Примітно, що до того, як йти воювати проти українців, Гуровський жив у селі Хохол Воронезької області.

Вже під час свого першого виходу він здався українським військовим зі словами:

"Не вбивайте, я хочу жити, візьміть мене в полон, я вам допомагатиму!".

Як розповів полонений росіянин, на війну він пішов, щоб заробити гроші та витягти з в'язниці свого сина. Гуровський розповів, як під час навчання на його голові зламали приклад автомата.

Також, за його словами, один зі співслужбовців підірвав себе гранатою, щоб не йти воювати. Він додав, що дорога на позицію була "засіяна" тілами російських солдатів, яких ніхто не забирає. Ще росіянин поділився, що серед військових був кенієць.

Гуровський поскаржився, що після того, як він потрапив "на нуль", йому не давали їсти. Він додав, що у полоні його нагодували і надали медичну допомогу, й це його вразило.

