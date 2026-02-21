'Немає ілюзій': Росія готує удари по енергетиці навіть після зими, - Свириденко

Уряд доручив регіонам визначити об’єкти критичної інфраструктури, які потребують першочергового захисту й автономного живлення.

Росія продовжить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі навіть після завершення зими. Уряд уже розпочав підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

"У нас немає ілюзій – ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", – наголосила вона.

Що передбачає План енергетичної стійкості

Свириденко доручила обласним військовим адміністраціям спільно з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством енергетики, Міністерством фінансів, НЕК "Укренерго" та іншими структурами розробити регіональні плани енергетичної стійкості.

За словами прем’єрки, ключовими елементами плану для областей є:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

забезпечення альтернативних джерел живлення для критичних об’єктів;

впровадження розподіленої теплової генерації.

Відтак, усі області мають визначити об’єкти критичної інфраструктури, які потребують першочергового захисту та автономного живлення та розробити покрокові плани, що мають бути виконані до початку опалювального сезону. Також необхідно оцінити потреби в обладнанні, фінансуванні та ресурсах для реалізації заходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Росія готує нові удари по енергетиці України. Він додав, що робота над ліквідації наслідків російських атак триває безперервно – 24/7. Денис Шмигаль зазначив, що завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури ситуація зі світлом покращилася.

Шмигаль також проінформував, що фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну. Це дозволить швидко відновити роботу ключових електростанцій.

