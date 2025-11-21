Іноземець добре оволодів українською мовою та майже не розуміє російську.

У лавах ЗСУ служить штурмовиком громадянин США на ім'я Брюс. Військові показали відео, як він разом з побратимами з 63 окремої механізованої бригади "Сталеві леви" взяв у полон окупантів.

"Унікальне відео, зняте американським бійцем штурмової групи 63 бригади. Брюс і його напарники зачищали Серебрянський ліс", - йдеться у повідомленні бригади. Військові розповіли, що тоді група штурмовиків взяла у полон чотирьох росіян.

"Зацініть рівень української мови американського воїна і особливо його ввічливість – навіть росіяни здивувались", - прокоментували у бригаді.

На відео можна побачити, як американець наближається до окупантів та каже їм: "Покажи руки! Сюди, до мене…! Ти будеш жити.… Добре, не стріляю! Сюди, або я вб’ю тебе…".

Коли окупанти до нього виходять наказує: "На коліна, будь ласка. Добре".

Росіянин пояснив, що не може звести руку за спину, бо поранений. Американець запитам: "Ти – 300-й?".

Зв’язавши руки полонених, Брюс допоміг їм закурити – на прохання окупантів дістав з кишені одного з них цигарки, поклав кожному до рота по цигарці тощо. Потім поклав пачку назад та побажав "смачного".

Під час взяття у полон ще двох загарбників, Брюс попередив їх, що не дуже розуміє російську мову.

Полон ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські військові взяли у полон 21 російського військового. Поповнення обмінного фонду відбулося в смузі оборони бригад "Азову" на Донеччині на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

Деякі росіяни здалися добровільно українським військовим, а інших довелося змушувати скласти зброю. Йшлося, що операції зі взяття окупантів у полон провели бійці 12-ї бригади "Азов", 14-ї бригади "Червона Калина" та 4-ї бригади "Рубіж".

