Міський голова підкреслює, що повертатися до міста ще неможна, триває евакуація.

Половина Ірпеня зруйнована, російські окупанти все ще обстрілюють місто з "Градів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Хочу всіх попросити поки не повертатися. Поки в місті небезпечно. Лунають обстріли, ідуть обстріли навіть "Градами". На сьогодні повертатися не можна", - наголосив Маркушин.

Він додав, що наразі триває евакуація людей з Ірпеня.

"Ми зараз вивозимо людей, хто ще не евакуювався. Тих людей, які жили на тій території, де захопили її. Сьогодні ми максимально вивозимо, завтра будемо, післязавтра вивозити людей. Але прошу всіх максимально евакуюватися з міста і дати змогу нам вільно працювати", - закликав мер.

Маркушин додав, що зараз також є завдання поховати загиблих містян. На запитання щодо того, в якому стані перебуває місто, він зауважив, що у місті лишилося багато неушкоджених будівель.

"Дуже багато пошкоджено. Приблизно 50% міста, на жаль, зруйновано. Зруйнована критична інфраструктура. Але будемо максимально відновлювати", - констатував мер.

Він також зауважив, що у Ірпені залишилося ще близько 3,5-4 тис. мешканців. Переважно, це люди, які живуть у приватному секторі, і вони "дуже не хочуть виїжджати".

"Але ми переконуємо для їхньої ж безпеки, щоб вони виїхали з міста", - сказав Маркушин.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Маркушин розповів, що місто Ірпінь на Київщині було звільнене від російських окупантів. Він додав, що наразі триває зачистка міста.

"Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь - це Україна", - наголосив Маркушин.

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