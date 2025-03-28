Москва цинічно бреше про прагнення до миру, продовжуючи умисно атакувати цивільні обʼєкти в Україні.

Ввечері 27 березня російські окупаційні війська завдали удару по Полтаві. Ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Військові РФ продовжують тероризувати цивільне, мирне населення України. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Москва цинічно бреше про прагнення до миру, продовжуючи умисно атакувати цивільні обʼєкти та наражаючи на небезпеку мирне населення України.

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"Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне", – резюмували військові.

Удар по Полтаві

Російські окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста. 26 березня під атакою окупантів опинилася Полтава. У місті лунали вибухи – після одного з них подекуди зникла електроенергія. Місцева влада повідомляла, що вже ведуться роботи над відновленням електропостачання.

Також відомо, що пошкоджено складські приміщення одного з підприємств у межах Полтавської громади. Над усуненням наслідків удару працювала ДСНС.

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