Зазначається, що росіяни не забирають своїх загиблих солдатів.

Російські окупаційні війська зазнають величезних втрат на Авдіївському напрямку у Донецькій області.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

За його словами, 29 жовтні окупанти здійснили 41 спробу штурму. Череватий додав, що всі поля битви вкриті тілами загарбників.

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"Росіяни багато йдуть на штурм. На Авдіївському напрямку, не сама Авдіївка. Вони за добу вдались до 41 штурмової дії. Дуже величезні в них втрати. Вони чомусь не забирають своїх солдатів. Всі поля покриті ними і стоїть трупний сморід. Це те, про що вони не говорять і до чого не домальовують перемог. Величезні втрати у них там", - сказав він.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, рано вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

За цей час Сили оборони ліквідували близько 71 200 окупантів, з яких майже тисячу - за минулу добу.

Станом на 29 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем Збройних сил України.

За 30 жовтня Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах трьох населених пунктів у Донецькій області.

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