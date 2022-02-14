В зоні конфлікту на сході України супротивник, зокрема, використовував ручні протитанкові гранатомети, поділилися в штабі ООС.

В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму "тиші". Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили один БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я середньої тяжкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, бойовики захопили частину Донецької та Луганської областей у 2014 році та створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Російська влада підтримала бойовиків, на Донбас вдерлися російські війська.

Для розв'язання конфлікту на сході України були підписані Мінські угоди, сторони домовилися, зокрема, про припинення вогню й відведення від лінії зіткнення важкого озброєння. Українська сторона не раз звинувачувала бойовиків у порушенні "тиші".

Наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Київ не має наміру виконувати Мінські домовленості. За його словами, угоди підписано "під дулом".

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