Втрати перевищують швидкість поповнення військ.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, досягло критичної точки, і Україна перебуває під загрозою програшу війни. Як пише The Washington Post, наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в кордонах, що існували до вторгнення або близьких до них.

У статті наголошується, що Росія вже контролює близько 20 відсотків української території і з кожним днем просувається все далі на захід, особливо в районі Покровська і Курахового. Українські солдати, які зайняли в серпні Курську область, втратили близько 40 відсотків території, захопленої під час раптового наступу, і ризикують опинитися в оточенні.

"Україна також втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевищує ту, яку вона може витримати і продовжувати боротьбу. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитих і поранених вважається сильно заниженою", - пише WP, додаючи, що окрім цього, тисячі українських солдатів дезертирують із передової.

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Однак час - це найважливіший товар, який Україна втрачає, пише WP.

"Україна навряд чи зможе пережити ще один рік цієї руйнівної війни. Але поспіх у пошуках рішення шляхом переговорів може призвести до поганого врегулювання, яке винагородить Путіна за захоплення земель і гарантує, що він почне нову атаку за нові території, щойно в нього з'явиться можливість відновити свій виснажений арсенал", - пише видання.

При цьому на карту в цій війні поставлено довіру до Сполучених Штатів і НАТО, і в разі поганого врегулювання "гнів українців буде спрямований на західних прихильників, які їх зрадили", зазначає видання.

Війна в Україні - новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, незважаючи на обіцянки Дональда Трампа закінчити війну в Україні за один день, "швидкого і легкого" рішення тут не буде. Він також застеріг Захід від того, щоб шукати "компроміс" через "втому" від конфлікту. За його оцінками, це підірве авторитет Заходу.

При цьому Макрон наголосив, що українцям доведеться "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що незабаром Європа може зіткнутися з сильним тиском щодо ухвалення угоди з РФ. За його словами, важливо не погодитися на угоду, яка дасть змогу Москві оговтатися.

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