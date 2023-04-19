Барна довгий час наполягав, щоб його взяли до штурмової групи.

З'явилися деталі щодо обставин загибелі колишнього народного депутата України Олега Барни. Про його смерть стало відомо напередодні ввечері 18 квітня.

Моторошні подробиці розповів колишній президент України та очільник партії, від якої у 2014 році Барна пройшов до Верховної Ради, Петро Порошенко. За його словами, Олег служив у другому батальйоні 68-ї окремої єгерської бригади у західній частині Павлівки.

Барна довгий час наполягав, щоб його взяли до штурмової групи, щоб захищати Україну на передовій. Під час одного з таких штурмів він і загинув.

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"Йшов на штурм один із перших. Вів вогонь з дистанції один-три метра. Кульове поранення в шию", - йдеться у повідомленні.

За словами командира батальйону Барни, він йшов на штурм як доброволець.

Загибель Олега Брани на фронті - що відомо

Нагадаємо, що інформація про те, що Олег Барна героїчно загинув на одному з напрямків на українському фронті з'явилася ввечері 18 квітня. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

Тоді на подію одним з перших зреагував Порошенко, згадавши, що колишній член "Блоку Петра Порошенка" був "людиною з великої літери". Водночас тоді політик вказав, що, можливо, Барна міг вижити, адже офіційної інформації щодо його загибелі ще не було. Українці також сподівалися, що могла статися помилка. Однак вже зранку 19 квітня загибель Барни підтвердили в його військовій бригаді.

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