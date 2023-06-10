Колишній "голова" окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району Андрій Сігута спробував видати кадри допомоги ЗСУ жінці в окупованих Олешках за відео армії РФ.
Він у своєму Telegram-каналі опублікував відео з дрона. На ролику, опублікованому раніше українськими захисниками, можна побачити, як жінка в затопленому будинку ловить банани і воду. Аналогічний пост з'явився і в пропагандистському мелітопольському виданні.
"Бійці російської армії всіма доступними способами допомагають жителям затоплених сіл Херсонської області. На відео: жінці з міста Олешки доставили продукти за допомогою дрона", - написав Сігута.
Порятунок родини в Олешках: що відомо
Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС в мережі з'явилося відео, на якому українські військовослужбовці скидають воду і продовольство сім'ї, що опинилася в затопленому будинку на окупованій частині Херсонської області.
Пізніше в поліції повідомили, що жінку з двома дітьми, які потрапили на відео, вдалося врятувати і вивезти на деокуповану територію, незважаючи на те, що лівий берег знаходиться під вогневим контролем росіян.
Родині надали необхідну медичну допомогу та забезпечили безпечне місце для перебування.