Лунають припущення, що судно пришвартували в порту Севастополя таким чином, щоб усунути наявні пошкодження.

У мережі з’явилися супутникові знімки, на які потрапив російський фрегаті типу "Адмірал Григорович" – "Адмірал Макаров", який потенційно отримав пошкодження 29 жовтня.

"З’явилося відео атаки безпілотника на порт Севастополя минулої суботи, яке показало моменти безпосередньо перед ударом безпілотника у фрегат типу "Адмірал Григорович". Після цього відео з’явилося багато припущень про долю фрегата. Супутникові знімки, зроблені вчора о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати типу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", – написав у Twitter швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

На опублікованих ним кадрах можна побачити, як передбачається, флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" та вартовий корабель "Адмірал Ессен".

Відео дня

Лунають припущення, що судно пришвартоване правим бортом до причалу для того, щоб росіяни мали змогу усунути наявні пошкодження та приховати їх. Водночас на запитання про те, чи дійсно відбуксований "Адмірал Макаров" отримав пошкодження, аналітик зазначив: "Можливо, але я не можу сказати на основі цих зображень".

Вибух у Севастопольській бухті

Вранці 29 жовтня пролунали потужні вибухи. Місцеві пабліки повідомили про атаки безпілотниками бухти в Севастополі.

Згодом стало відомо про ймовірне пошкодження внаслідок вибуху кількох кораблів РФ, серед них - фрегат "Адмірал Макаров" та морський тральщик "Іван Голубєц".

Після цього РФ звинуватила Великобританію у причетності до інциденту. Крім того, росіяни заявили про вихід із зернової угоди, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря, назвавши атаку причиною цього рішення. Українська сторона наголошувала, що в РФ планували вихід з "зернової угоди" раніше, а вибухи просто використали як привід.

Вже 2 листопада передумала припиняти свою участь у "зерновій угоді".

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