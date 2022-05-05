Україна переходить до ленд-лізу та отримає більш ефективні засоби ракетних комплексів ППО, тому ситуація загрози з повітря поступово зменшиться.

Посилення ракетних ударів з боку ворога по всій території України, яке відбувається в останні дні, демонструє російську невпевненість та нагадує агонію.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив декілька факторів, які можуть пояснити посилення та розширення обстрілів української території за останні дні.

"Перша мета посилення обстрілів з боку ворога - це загалом послабити Україну. Тому що ракетні удари найчастіше наносяться не по військових об’єктах, а по інфраструктурі, яка використовується у цивільному житті. Друга ціль - це транспортна інфраструктура, склади, нафтопереробні та зернові підприємства, об’єкти харчової промисловості. Тобто, ракетні обстріли наносяться таким чином, щоб зашкодити логістичним процесам в країні. Як постачанню зброї в Україну від наших західних партнерів, так і для збільшення економічних збитків. Третя мета ворога - сіяти неспокій та моральну дестабілізацію серед українців", - сказав Мусієнко.

Експерт вважає, що російський агресор намагається продемонструвати, що начебто може скрізь дістати. Але сьогодні жодна з вищезазначених цілей не досягнута. Звичайно наноситься шкода інфраструктурі та зростають економічні збитки, проте зламати волю українського народу до супротиву неможливо.

"Певною мірою це нагадує дещо агонію. Звичайно, ворог запускає ракети та намагається вражати цілі, але це складає враження безвиході. Мало того, якщо виходити з російської пропагандистської логіки, то наразі триває військова спецоперація. Ну насправді війна, це зрозуміло. Спецоперація обмежена сходом і півднем України. Виникає питання: чого ж вони такі невпевнені, що завдають удари по всій території Україні? Саме так проявляється невпевненість Росії. Посилення ракетних обстрілів з російського боку демонструє агонію", - акцентував Мусієнко.

Експерт додав, що Росія не відмовиться від ідеї продовжувати війну, але незабаром в агресора виникне проблема недостатньої кількості ракет. Російські війська почнуть використовувати застарілі технології, що означає меншу влучність.

"Поряд з тим, Україна переходить до ленд-лізу, нам буде здійснено постачання більш ефективних, сучасних і надійних засобів ракетних комплексів ППО. В той самий час, Росія буде мати більш відсталий збройний комплекс і менш надійні ракети. Україна отримає кращий захист, і ситуація загрози з повітря поступово покращиться в сторону захисту. Загрози не будуть повністю припинені, але для території нашої країни їх стане набагато менше", - підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Як вже повідомлялося раніше, наприкінці квітня керівник центру військово-політичних досліджень в інтерв’ю УНІАН зазначив, що за кілька тижнів у РФ почнуться серйозні проблеми з запасами ракет, тому що Росія намагається використовувати все, що в неї є. При цьому міжнародні санкції закривають доступ до всіх високоточних технологій. Зокрема до чіпів, мікропроцесорів, мікроприборів, необхідних для виробництва високоточної зброї.

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