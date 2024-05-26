Обмеження США на використання своєї зброї по РФ провокує знищення Харкова.

Заборонивши Україні атакувати цілі на території Російської Федерації, президент США Джо Байден зробив подарунок правителю РФ Володимиру Путіну. Про це у своєму матеріалі для The Sunday Times пише оглядач Домінік Лоусон.

Він нагадує, що попри те, що глава Білого дому, наполягаючи на тому, що зробить "все необхідне" для підтримки спроби України дати відсіч армії Путіна, відмовляється дозволяти Києву використовувати американську зброю на або над територією Росії.

"Ця політика зараз виявилася смертельною для українців. Російські війська руйнують Харків, розміщуючи зброю прямо перед кордоном, і, якщо вони здобудуть подальші територіальні здобутки, переведуть друге місто України в зону дії своєї артилерії. Тоді почнеться повне знищення. Тим не менш, Україні досі не дозволяють використовувати системи зброї США для нападу на склади та бази, які її спустошують", - констатує автор. Відео дня

За його словами, справа не лише в тому, що Вашингтон вимагає від Києва гарантій того, що озброєння, надане Заходом, не використовується в самій Росії: більшість із цих сучасних систем мають "геоогорожу". Це означає, що GPS у зброї можна запрограмувати, щоб запобігти її роботі в певній географічній зоні — в даному випадку на території РФ.

"Відмова Україні в можливості націлитися на джерело нападу на Харків — та українську інфраструктуру в цілому — збиває навіть зрозумілу мету політики США, яка полягає в тому, що між Москвою та Києвом повинна бути якась домовлена ​​мирна угода. Бо Путін не тільки не зацікавлений у будь-якому врегулюванні, яке залишає Україну повністю суверенною: єдине, що могло б спонукати його до переговорів, це думка про те, що він насправді може зазнати військової поразки або, принаймні, не зможе досягти того, що він хоче терором і бомбардуванням", - пише Лоусон.

Допомога США Україні - останні новини

Президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана". При цьому глава Білого дому підкреслив, що американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

Також УНІАН повідомляв, що Байден має намір пропустити Саміт миру у Швейцарії. За інформацією Bloomberg, захід суперечить передвиборчому збору коштів у Каліфорнії, на якому Байден збирається бути присутнім разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

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