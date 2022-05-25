Дещиця розповів, як у Польщі готуються до можливої війни.

Росія може розпочати агресію проти Польщі шляхом ракетних обстрілів її території.

Про це заявив BBC посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він підтвердив, що Польща вже готується до можливої війни й правильно, що так робить.

"Тому що існує стародавня приказка: хочеш миру - готуйся до війни. І якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі. Тому вони цілком серйозно готуються до цього - вони оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії", - сказав дипломат.

"Чи Росія нападе на Польщу - це питання треба ставити Росії, але це цілком можливо. Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів в сторону Заходу. А це вже буде територія Польщі", - додав він.

На уточнення про те, що Польща, на відміну від України, є членом НАТО, Дещиця зауважив: це не має значення, може бути людська похибка або емоційне рішення.

"Бо ми бачимо, що Київ обстрілюють тоді, коли там перебувають делегації інших держав, і Росія в такий спосіб емоційно "ображається" шляхом обстрілів житлових кварталів, знищення інфраструктури і вбивства цивільних. Це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати. Не треба цього боятися, треба до цього готуватися і треба бути готовими надати таку ж міцну відсіч Росії, як це зробила Україна", - сказав він.

Нагадаємо, днями президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва закликав світ допомагати України не лише гуманітарно, але й мілітарно.