У Міноборони Росії відмовляються визнавати втрати своєї армії в Україні.

Російський сенатор Людмила Нарусова в ефірі "Дождя" розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

За її словами, на сьогодні у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

"Сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками і листами матерів, які втратили зв'язок з дітьми, призваними туди. Їм нічого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів, і стали зв'язуватися, і з'ясували, що хтось в полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб хоча б тіла загиблих зібрати, просто не стоїть!"- сказала вона.

Зазначимо, що в регіонах Росії на піку пошукові запити про втрати і полонених. Той рідкісний випадок, коли запитів дуже багато, а інформації немає взагалі.

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