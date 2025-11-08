У столиці через нічну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" ввели екстрені відключення електроенергії.

Сьогодні вранці російські окупанти знову атакувала Київ дронами. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок удару в Печерському районі рятувальники виїжджали на два виклики:

на одній локації горіли 4 невеликі вантажівки, пошкоджено дві будівлі та авто поруч;

за іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу.

"Пожежі ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, вночі і вранці у Києві працювала протиповітряна оборона. Нещодавно у столиці дали відбій повітряної тривоги.

Як додали у Київській міській військовій адміністрації, у столиці через нічну атаку окупантів за розпорядженням НЕК "Укренерго" ввели екстрені відключення електроенергії.

"З 08:00 до 21:00 - стабілізаційні відключення електроенергії. Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів", - йдеться у повідомленні.

Удар по Україні

Вночі росіяни завдали масованого удару по Україні. Ворог запускав як ударні дрони, так і ракети.

Вніслідок нічної атаки в низці областей зафіксовані пильоти. В кількох містах є загиблі та поранені.

