Ворог випустив по Україні 184 повітряні цілі по Україні.

Повітряні сили України показали відео, на якому бійці 208 зенітної ракетної Херсонської бригади повітряного командування "Південь" знищили російську крилату ракету.

"Різдвяної ночі та зранку 25 грудня 2024 року воїни зенітної ракетної Херсонської бригади повітряного командування "Південь" збили 11 ворожих повітряних цілей! На відео – знищення російської крилатої ракети. Продовжуємо бити ворога!", – написали в пресслужбі Повітряних сил.

Російська масована атака: що відомо

В ніч на 25 грудня окупанти завдали чергового масованого удару по території України. За даними Повітряних сил, ворог випустив по Україні 184 повітряні цілі. Силам оборони вдалося збити 59 ракет та 54 ударні БПЛА ворога. Ще 52 російські дрони були локаційно втрачені та не досягли своїх цілей.

Зокрема, під час обстрілу ворог атакував Харків. За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російські окупанти запустили по місту щонайменше 7 повітряних цілей. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок атаки поранення отримали троє людей.

Ще однією ціллю російської атаки став Івано-Франківськ. Ціллю ворожого обстрілу стала енергетична інфраструктура області. За словами голова ОДА Світлани Онищук, обійшлось без постраждалих.

Під час атаки російська ракета залетіла на територію Молдови та Румунії. Також, на тлі атаки, Польща підіймала свою авіацію, а також привела в готовність наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

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