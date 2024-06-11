Для окупантів "friendly fire" - це нормальна практика, зазначив спікер ВМС Збройних сил України.

У Військово-морських силах ЗС України припустили, що атака дронами на буксир та баржу РФ в Азовському морі, яка сталася 8 червня, здійснена самими росіянами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема, його попросили прокоментувати відео, яке з’явилося напередодні у соціальних мережах, де пояснювалося, що невідомі дрони атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" проекту Р-156 у Таганрозькій затоці.

"Це не ми... Наразі нам невідомо про застосування з нашого боку - нічого такого не відбувалося... Можливо, вони (росіяни, - УНІАН) апробували свої морські дрони, якими хизуються, що вони є. Взагалі - "friendly fire" (дружній вогонь, - УНІАН) для них нормальна практика", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він додав, що раніше Північний флот проводив навчання та знищив ракетою риболовний траулер. "Тому я припускаю, що це міг бути подібний інцидент", - акцентував речник.

Спікер також розповів, що зараз тимчасово окупований Крим залишається ремонтною базою для ЧФ РФ, тому що саме там знаходиться велика кількість відповідних заводів, обладнання тощо.

"Але проблематично трошки ремонтуватися в Криму. Тому що іноді до "ремонту" долучаються ВМС, повітряні сили та інші сили (українські, - УНІАН), та "ремонт" прискорюється, відбувається модернізація цих кораблів. Але вони після цього в море більше не виходять. У них ситуація в цьому контексті доволі складна, насправді", - розповів військовий.

Речник також розповів, що вчора ворог застосував ракету "Калібр" - це одна з чотирьох ракет, що наявні на борту підводного човна. Вірогідно, що ще три ракети залишаються на борту субмарини, яка наразі залишається у Чорному морі. Це підводний човен проекту "Варшав’янка".

"Бачимо, що ворог вибрав таку тактику - присутність у Чорному морі коштом підводних човнів. Незалежно від того, вона (субмарина, - УНІАН) є носієм чи ні. Зараз вони присутні лише у такому форматі. Надводні кораблі в Чорне море не виводять. Проте у них зараз є в Азовському морі досить велика кількість кораблів - 8. Серед них - три носії та три великі десантні кораблі", - розповів Плетенчук.

За його словами, найімовірніше, кораблі РФ в Азовському морі перебувають з метою навчальної діяльності. "Важливим моментом є те, що вони себе там вважають в більшій безпеці, особливо, враховуючи те, що вони там змішуються фактично з цивільними суднами й там не так багато маршрутів, якими можна ходити", - додав Плетенчук.

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Нагадаємо, вчора з’явилася інформація про те, що в Таганрозькій затоці відбулася атака на російський буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179". У мережі повідомили, що атака сталася ввечері 8 червня у світлий час доби. У результаті у баржі є "незначні пошкодження вище ватерлінії". Крім того, від близького вибуху ушкодження (вибито скло) отримав буксир-штовхач "Інженер Л.Г. Смирнов" проекту 81200, який буксирував баржу.

Йшлося, що двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові поранення. Заявлялося, що ходові якості буксира втрачені не були, і капітан ухвалив рішення повертатися в порт "Азов" у Ростовській області.

Крім того, повідомлялося, що буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонове загородження.

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