Станом на 20 серпня українські захисники знищили більше ніж 800 ворожих БПЛА.

Військові зенітного ракетного полку Повітряних сил України протягом доби 19 серпня знищили три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це інформують в телеграмі Повітряних сил ЗСУ..

Зазначається, що усі цілі знищено на південно-східному напрямку.

Станом на 20 серпня ЗСУ знищили більше ніж 800 ворожих БПЛА

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ ліквідували 234 літаки, 197 гелікоптерів та 141 засобів ППО противника.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 44 900 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 200 російських окупантів.

Раніше "Холодноярівці" знищили хвалений російською пропагандою безпілотний літальний апарат ZALA. Даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

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