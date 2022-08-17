Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Протягом доби, 16 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.

Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках, повідомили в телеграм-каналі Командування повітряних сил ЗСУ.

Крім того, під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м протягом доби завдали до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ. Зокрема, під вогонь потрапили:

взводні та ротні опорні пункти росіян;

танкові колони на марші;

скупчення живої сили й техніки противника.

Зауважимо, це вже четвертий Ка-52 загарбників, приземлений Повітряними Силами ЗСУ за останні три дні. 14 серпня повідомлялось, що угруповання військ "Хортиця" знищило одразу два російських "Алігатори", а 15 серпня на Донеччині було знищено ще один Ка-52 окупантів.

Станом на 17 серпня ЗСУ знищили майже 200 ворожих вертольотів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ ліквідували 233 літаки, 136 засобів ППО та майже 800 БПЛА противника.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 44 100 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 200 російських окупантів.

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