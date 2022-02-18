Українська сторона наголосила, що готова до негайного обговорення питань деескалації безпекової ситуації для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв.

Ініційоване через ескалацію на Донбасі позачергове засідання Тристоронньої контактної групи не відбулося через відмову російської сторони.

Про це повідомляється у Telegram-каналі української делегації для участі в ТКГ.

"На жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках ТКГ питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого українська делегація у ТКГ заявила, що ініціює скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки та позачергового засідання Тристоронньої контактної групи через обстріли дитсадка та школи на Луганщині.

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