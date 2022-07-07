Отримані координати він повинен був передати кураторам через закритий зв'язок.

Військова контррозвідка СБУ припинила спробу РФ встановити місцеперебування систем протиповітряної оборони ЗСУ на півдні та сході. Дані збиралися російським агентом у Дніпропетровській області.

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Зрадник розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300, а отримані координати повинен був передати своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

За однією з версій СБУ, окупанти збиралися використовувати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій, щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

Агента завербував представник спецслужб Росії для розвідувально-підривної діяльності. Йому вже повідомили про підозру за двома статтями ККУ і взяли під варту.

Нагадаємо, днями були затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агента, які розвідували позиції ЗСУ на півдні України. Розкрита агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: